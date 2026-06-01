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Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerusalén, Israel
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$1,21M
1/6/26
$1,21M
31/5/26
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ID: 37286
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Mutsafi, 6

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Nuevo proyecto Ramat Sharet Jerusalem, frontera Beit Vegan. Compuesto por 2 edificios de 19 plantas y sobre un edificio de 7 plantas, que comprende muchas tiendas en la planta baja, una enorme terraza-jardín, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de shabat), beit knesset, gimnasio... Disponible mayo 2029. 3 habitaciones 80m2 con terraza de 10m2 3 habitaciones 85m2 con terraza 10m2 3,5 habitaciones 86m2 con terraza 10m2 Con sótano y estacionamiento Precio desde 3.400.000 sh Por encima de las tiendas hay apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones 4 habitaciones 97m2 con 12m2 terraza con sótano y 2 plazas de aparcamiento Precio desde 4.100.000 sh 5 habitaciones 120m2 con terraza de 11m2 Precios por piso, desde 4.857.000 sh con bodega y 2 plazas de aparcamiento 5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega 118m2 y 120m2 terraza Precio 6.200.000 sh Ático 6 habitaciones 133m2 con hermosa terraza de 133m2, posibilidad de piscina 6 habitaciones 156m2 con hermosa terraza de 130m2 posibilidad de hacer una piscina Precio 12,000,000 sh Método de pago: 20%-80% 15% en la firma, el saldo que se dividirá varias veces Nota: Los precios pueden variar (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% HT) Para más información o para organizar una visita.

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