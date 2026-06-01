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Barrio residencial Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$6,50M
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11
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ID: 36989
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Esther HaMalka, 7

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Venta exclusiva, En una calle tranquila y buscada 13, calle Ester Hamalka En un edificio clasificado, típicamente televival Apartamento con jardín y techos muy altos de 3,8 m 3 amplias y confortables habitaciones con un gran jardín privado 88 m2 + unos 82 m2 jardín + balcón cubierto 3 directrices Agua caliente 24/7 Calefacción terrestre Edificio renovado en 2017 Entrada independiente para el apartamento Miklat cerca del edificio

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Tel-Aviv, Israel
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