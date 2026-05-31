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Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul

Jerusalén, Israel
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$920,160
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ID: 37781
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kanfei Nesharim

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Nuevo en el mercado en venta en el distrito de Givat Shaoul a la entrada de Jerusalén a través de la autopista 16, a los pies de la futura línea de tranvía verde prevista para principios de 2026, en el proyecto de oficinas modernas la Torre de Águilas, también conocida como Migdal HaTaguid. Una torre de 9 pisos (con una adición de 8 pisos en progreso) con suntuoso hall de entrada, guardia y plazas de aparcamiento subterráneo disponibles para alquiler. En la séptima planta, nuevo espacio de oficina y después del trabajo, equipado con aire acondicionado central y electricidad. Superficie bruta de 162m2 con cocina americana. Posibilidad de llegar a la misma meseta otras dos oficinas para llegar a una superficie total de 551m2 en cifras brutas. Vista frontal de los montes de Jerusalén. Los cargos son 17,5 NIS por m2 por mes, el precio es 18.000 shekels por m2 negociable antes del IVA. Entrada inmediata.

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Jerusalén, Israel
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