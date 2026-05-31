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Barrio residencial Superbe 4 pieces renove

Jerusalén, Israel
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$1,02M
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ID: 37765
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

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4 habitaciones luminosas Cocina elegante y moderna 3 amplios dormitorios 2 baños, uno con baño y aseo, uno con ducha 1 WC separado adicional Terraza con souca parcial El edificio pasará en pinouy binouy en unos pocos años El apartamento ganará 30m2 Ya 90% firmas En un barrio de alta demanda Inversión ideal a un precio excepcional Adecuado para familias e inversores prudentes

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Jerusalén, Israel
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