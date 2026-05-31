Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui ofrece una rara casa dúplex con hermosos volúmenes, muy bien situado en el centro de la ciudad y el lado patio! Características: - Un dúplex de unos 135 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas! - En los pisos 5o y 6o, - Buena cocina, equipada con un montón de almacenamiento y comedor, y una pequeña extensión que permite hacer una esquina de Halavi y Bassari, - Amplia sala de estar y comedor con acceso a una primera terraza de 7 m2, - Una habitación grande y una habitación para niños, - Un baño y un aseo de invitados, - Arriba: una suite principal XXL, con su baño privado, - Una magnífica terraza-Souccah de unos 80 m2 frente al suroeste! - Una lavandería, - Una bodega privada en la planta baja, - ¡Un estacionamiento cubierto! El dúplex se encuentra en un condominio tranquilo de 6 plantas, bien mantenido, con un ascensor, y un espacio seguro común en el edificio. Duplex con gran potencial en el corazón de Hadera, cerca de comunidades, tiendas y servicios a un precio increíble! Excelente inversión o producto de vivienda! Para una visita, contáctenos, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736.