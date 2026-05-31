Barrio residencial Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark

El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de 4 habitaciones en el corazón del parque Hadera! Sus características: - Área de 105 m2 - 17a planta de 19 - Magnífica terraza de 40 m2 - Vista completa del Ecopark - Un amplio y luminoso salón - Una cocina elegante y a medida - Tres hermosas habitaciones, incluyendo una habitación segura y una suite principal con vestidor integrado - 2 baños, 2 aseos - Levantamiento de chabat - Aire acondicionado, persianas eléctricas - Cueva, estacionamiento Cerca de un centro comercial, escuelas y acceso rápido a las carreteras 2, 4 y 6. De todos modos, una pequeña joya a un precio increíble! Para más información: Ra'hel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736