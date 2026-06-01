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Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Aviv, Israel
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$2,24M
1/6/26
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ID: 36947
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 52

Sobre el complejo

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Situado en el corazón de Tel Aviv, en la calle Pinsker, este apartamento está a pocos pasos de la playa, centros comerciales, restaurantes y todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. - 81 m2 neto _ 2 dormitorios _ 2 baños – Terraza solar de 7 m2 – 4a planta alta – Exposición triple - Levante – Estacionamiento - Mamad – Tofes 4 obtenidos Precio: 6.300.000 Nis

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Tel-Aviv, Israel
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