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Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces rue balfour bat yam A 400m de la mer

Bat Yam, Israel
de
$610,600
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ID: 37658
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Balfour, 83

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En el corazón de Bat Yam, en una popular calle central, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, las tiendas y el transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación central, cerca del mar y las comodidades Alquiler actualmente 6 500 / mes Para ser renovado → importante valor añadido potencial

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Bat Yam, Israel
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