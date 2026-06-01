Barrio residencial Dans un immeuble neuf

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Venta – Amplias 5 habitaciones en Agamim con vista al lago
Descubre este hermoso apartamento de 5 habitaciones en la zona codiciada de Agamim, con una superficie de 123 m2.
✅ Vistas impresionantes del lago
✅ Luminoso y amplio salón
✅ pasillo ancho que sirve las habitaciones
✅ Aparcamiento privado
✅ Construcción de calidad del promotor Assoum
¿? Precio: 1.900.000
Una rara oportunidad que combina comodidad, espacio y ubicación ideal!
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