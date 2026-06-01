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Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse

Tel-Aviv, Israel
de
$4,984
1/6/26
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ID: 36993
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 25

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Nuevo edificio de lujo a 2 minutos de Rothschild. Acabados muy altos. Grandes 3 habitaciones con gran balcón. Ascensor + aparcamiento + mamá. Cocina totalmente equipada / 2 aseos. Disponible inmediatamente.

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Tel-Aviv, Israel
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