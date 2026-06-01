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Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israel
de
$3,73M
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ID: 37436
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 42

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Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2 Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar) Partes: • Espaciosa sala de estar • Habitación segura (Mamad) • Suite principal con baño Total baños : 2 Aparcamiento : Sí Celular: 12 m2 En la torre: gimnasio, guardia 24 horas, piscina Precio: 10.500.000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.

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Tel-Aviv, Israel
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