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Barrio residencial Nouveaux bureaux en location dans tour tres demandee sur givat shaul

Jerusalén, Israel
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ID: 37778
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kanfei Nesharim

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Nuevo en el mercado para alquilar en el proyecto buscado y lujoso del "Migdal Hanesharim", con un suntuoso hall de entrada, un guardia en la entrada y estacionamiento subterráneo. En la séptima planta, una nueva oficina y de alto nivel con una superficie bruta de 141m2, con dos exposiciones. Ofrece una vista verde de los montes de Jerusalén. Posibilidad de crear 8 oficinas y una sala de recepción adicional. Es posible conectar 2 oficinas adicionales de 162m2 y 248m2 cada una, para llegar a una superficie total bruta de 551m2. El precio por m2 es de 85 NIS para alquiler, 17.5 NIS por m2 para cargos de construcción, y 22 NIS por m2 para arnona. El precio es antes del IVA y la entrada en las oficinas es inmediata. Posibilidad de alquilar plazas de aparcamiento en el edificio. Extremadamente buscada ubicación en la entrada de la ciudad y cerca de ejes centrales de transporte.

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Jerusalén, Israel
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