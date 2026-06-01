  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon

Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 25

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$568,000
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$5,73M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$3,45M
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Jerusalén, Israel
de
$4,90M
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Asdod, Israel
de
$14,50M
Está viendo
Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$2,29M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Apartamento redone Planta alta con ascensor Vista totalmente clara Aparcamiento privado 5 minutos a pie de la playa Sin obras Gratis inmediatamente CASE TO BE SEIZED
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Barrio residencial Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,200
Tel Aviv Apartamento en la 3a planta en 4, con ascensor 2 piezas – 42 m2 balcón cerrado Amueblado No hay aparcamiento 4 minutos de la playa y Dizengoff. Precio: 6200 Cargos (Vaa): 250
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir