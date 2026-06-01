Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya

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Proyecto Zangville — Netanya
Nuevo programa preventa en el corazón del centro
Mordecai Khayat se complace en presentarle un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la tranquila y buscada calle Zangville.
Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro de la ciudad:
• Tiendas, restaurantes y el cercano Kikar a pie
• Escuelas, centros comunitarios y sinagogas accesibles a pie
• Playas a pocos minutos
• Entorno familiar, cerca de todo, sin compromiso en la tranquilidad
Boiron — El Alto Permanente como firma
El proyecto es desarrollado por Gaby Boiron, un reconocido fabricante israelí:
• Acabados de alta gama
• Calidad de construcción impecable
• Edificios modernos y sostenibles
• Excelente reputación con clientes de habla francesa
Cada apartamento está diseñado para ofrecer comodidad, elegancia y valor real del patrimonio.
Calendario " Garantías
• Inicio de la construcción : Junio 2026
• Entrega : Julio 2028
• Garantía bancaria completa
• Precios garantizados sin indexación
Cada apartamento se vende con estacionamiento
Método de arreglo
• 7% en firma
• 13% – Junio 2026
• 41% – 6 meses antes de la entrega clave
• 29% — 1 mes antes de entregar las llaves
• 10% - en la entrega de llaves (julio 2028)
Una ubicación premium
Un fabricante de referencia
Venta anticipada a precios ventajosos
Inversiones seguras
The Agencies®
Especialista de habla francesa en nuevos proyectos en Israel
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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