Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

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Nuevo proyecto Katamon Jerusalén de 2 a 5 habitaciones, áticos y jardín planta baja
Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto.
Edición Diciembre 2029
Métodos de pago
Este proyecto está acompañado por Bank Leumi
20% 80% o varias veces
2 habitaciones de 53 a 69m2 con 9m2 de mirpeset, desde el piso 28, vista al sur del parque con una bodega pero sin aparcamiento - Precio desde 2.400.000 sh
2.5 piezas 69m2 y 12m2 mirpeset Precio : 3.000.000 sh
3 habitaciones 80m2 y 11m2 mirpeset con bodega y aparcamiento, desde la 22a planta, exposición : North/West
Precio desde 3.500.000 sh
5 habitaciones 120m2 y 11m2 mirpeset, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega, 9a planta - Precios desde 4.500.000 sh
5 habitaciones 135m2, 2 mirpeset de 18m2 y 12m2, 3 baños con aseo, 11o piso –
Precio desde 5,000,000 sh
Estos precios pueden estar sujetos a variación y no incluyen nuestra comisión de agencia que es 2% IVA.
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Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes se publican sólo con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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