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Barrio residencial Netivot quartier nofey yoram

Netivot, Israel
de
$1,47M
10/6/26
$1,47M
10/6/26
$496,860
5/6/26
$508,620
3/6/26
$517,440
2/6/26
$521,850
1/6/26
$523,320
31/5/26
$521,850
;
3
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ID: 37158
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Shivtei Israel

Sobre el complejo

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Después del éxito de los proyectos Neve sharone y Ramot Yoram, Nofey Yoram el Nuevo Complejo Residencial en Netivot que es parte de la continuidad de los 2 proyectos anteriores. incluye 3 edificios con encanto de 4 plantas y 3 edificios de 9 plantas. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones en Penthouse y planta baja jardín. estacionamiento y bodega para cada apartamento. Entrega: 2 años Línea de tiempo flexible.

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Netivot, Israel
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