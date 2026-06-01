  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
de
$1,11M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37136
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Harish

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proyecto también incluirá una galería de compras situada en la mejor parte de la ciudad. Harish, a solo 45 minutos de Tel Aviv, a 40 minutos de Haifa y a 30 minutos de Kfar Saba y Raanana, es hoy la ciudad más joven y prometedora de Israel. Ubicado en bosques naturales y con acceso directo a la autopista, cuenta actualmente con 20.000 habitantes y alcanzará 60.000 para 2026. El proyecto en detalle: Un complejo moderno de 7 plantas, cuya entrega está prevista en 5 años. Solo apartamentos de 2 habitaciones sobre la galería de compras: Los términos de pago son altamente ventajosos para nuestros primeros clientes: 7% en la firma de contratos 18% al obtener el permiso 49% 6 meses antes de la entrega clave 26% 1 mes antes de la entrega clave ¡No te pierdas esta oportunidad única!

Localización en el mapa

Harish, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 3 pieces en face de la cinematheque et a deux pas de rothschild livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israel
de
$5,50M
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,62M
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$17,80M
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,73M
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$2,65M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,11M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,37M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$4,95M
Momento netanya project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Barrio residencial Excellent emplacement
Ra'anana, Israel
de
$2,90M
Raanana es buscada. Edificio después de Tama. 4 habitaciones totalmente reformadas. Habitaciones grandes. Cerca de todas las tiendas y Ariel School
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir