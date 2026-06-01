  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Harish
  4. Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israel
de
$1,13M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37129
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Harish

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proyecto también incluirá una galería de compras situada en la mejor parte de la ciudad. Harish, a solo 45 minutos de Tel Aviv, a 40 minutos de Haifa y a 30 minutos de Kfar Saba y Raanana, es hoy la ciudad más joven y prometedora de Israel. Ubicado en bosques naturales y con acceso directo a la autopista, cuenta actualmente con 20.000 habitantes y alcanzará 60.000 para 2026. El proyecto en detalle: Un complejo moderno de 7 plantas, cuya entrega está prevista en 5 años. Solo apartamentos de 2 habitaciones sobre la galería de compras: Los términos de pago son altamente ventajosos para nuestros primeros clientes: 7% en la firma de contratos 18% al obtener el permiso 49% 6 meses antes de la entrega clave 26% 1 mes antes de la entrega clave ¡No te pierdas esta oportunidad única!

Localización en el mapa

Harish, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabu quartier remez a rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$1,95M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Rishon LeZion, Israel
de
$4,92M
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$9,50M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$996,800
ático dúplex en uno de los barrios más bellos de Ashkelon. 5 piezas con terraza de 46m 2 sótano 2 plazas de aparcamiento edificio de sólo 4 pisos
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,17M
Duplex rehov Matalon 1 Sobre 110 m2 más terraza de 29 m2 3 dormitorios en planta baja Salón comedor cocina arriba 2 baños Más un aseo arriba Celular y estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,11M
Ein Zurim, Jerusalem Residencia situada en la antigua Arnona, zona tranquila y arbolada. Entrega esperada en aproximadamente 1,5 años Amplias habitaciones con terraza, disponibles en 2,5 habitaciones — Muy atractivo en un área buscada y verde A poca distancia de la futura línea de tranví…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir