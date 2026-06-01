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Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$7,40M
1/6/26
$7,40M
31/5/26
$7,38M
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4
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ID: 36966
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

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Apartamento de lujo en venta: Namal (Port), Tel Aviv 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a Parking : 2 plazas Estado : Totalmente amueblado Vista: Vista abierta del Mar Mediterráneo Servicios de alta gama & acabados Mobiliario de diseño Poltrona Frau Automatización eléctrica Vidrio por todo el apartamento Calefacción terrestre en todas las habitaciones de agua Sistema de audio integrado en el techo del salón Precio: 20 800 000 Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

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Tel-Aviv, Israel
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