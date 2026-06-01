  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Grand 3 pieces pres de rothschild

Barrio residencial Grand 3 pieces pres de rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 37070
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHashmonaim, 64

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta exclusiva, en una ubicación muy buscada en el corazón de la ciudad, a 64 Hashmonaim Street cerca de Rothschild Boulevard y cerca de la estación de metro Habima Primera planta, calle lateral aproximadamente 80 m2, edificio cuadrado y funcional para renovar apartamento con gran potencial Exposición triple presencia de refugio en el edificio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,70M
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,30M
Está viendo
Barrio residencial Grand 3 pieces pres de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,41M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec ascenseur parking balcon et mamad proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
En una calle tranquila cerca de Bugrashov. Edificio moderno. 3 habitaciones en la calle muy brillante. Ascensor, aparcamiento, balcón y mamá. Perfecto para una primera compra o inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,99M
Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir