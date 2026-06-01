  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Superbe appartement 2 pieces en plein centre ville de jerusalem

Barrio residencial Superbe appartement 2 pieces en plein centre ville de jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$8,000
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37003
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$640,800
Barrio residencial Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$445,000
Barrio residencial A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin
Asdod, Israel
de
$20,000
Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer
Asdod, Israel
de
$1,70M
Está viendo
Barrio residencial Superbe appartement 2 pieces en plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$8,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,31M
FOR SALE - ALL JUSTY LIVRED APARTMENT 3 PARTS IN HEART OF NEVE TZEDEK 64 m2 sala de estar + dos balcones (5.05 m2 y 6.05 m2) 1a planta alta 2 dormitorios dormidos incluyendo una mamada 1 baño 2 balcones Exposición al noroeste Aparcamiento privado robótico Excepcional ubicación: a 2 minutos …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Mostrar todo Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Barrio residencial Meuble proche tram accessibilite complete
Jerusalén, Israel
de
$12,500
En Kiryat Moché, grandes 5 P en un edificio tranquilo cerca de todos los transportes, establecimientos, sinagogas, perfectamente mantenidos, tres balcones, suite parental, accesibilidad completa ascensor de ace chabat, estacionamiento. El apartamento está amueblado, posibilidad de alquiler a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$6,80M
Residencias excepcionales en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir