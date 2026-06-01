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Barrio residencial Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
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1/6/26
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ID: 37001
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Deganya, 11

Sobre el complejo

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En el corazón de Beit Hakerem, uno de los barrios más buscados de Jerusalén, esta propiedad representa una rara oportunidad para crear un lugar de vida totalmente personalizado. Desarrollando 101 m2 registrados en el catastro y beneficiándose de un jardín privado de 64 m2 también registrado en el catastro, este jardín de tierra ofrece un potencial excepcional. Situado en un callejón sin salida particularmente tranquilo, incluye 5 habitaciones, una bonita terraza, aparcamiento privado cubierto y acceso al ascensor del edificio. Completamente renovado, es una página blanca ideal para diseñar una propiedad excepcional adaptada a sus necesidades. Beit Hakerem está encantado por su entorno verde, excelentes escuelas, proximidad a la tranvía, tiendas y calidad de vida. Disponible inmediatamente.

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Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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Ocio

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