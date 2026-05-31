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Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas

Jerusalén, Israel
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Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
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ID: 37712
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
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Espacio de estacionamiento para alquilar en una ubicación ideal. Situado en el centro de la ciudad - Rue Agrippas.

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Jerusalén, Israel
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