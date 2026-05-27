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Barrio residencial Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

Hadera, Israel
de
$2,55M
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ID: 36880
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

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BZH RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito del Parque en Hadera, un magnífico apartamento familiar de 5 habitaciones con terraza para hacer un Soccah! Situado en la primera planta de un hermoso edificio reciente, esta propiedad luminosa y cuidadosamente mantenida ofrece un ambiente cálido y tranquilo, buenas vibraciones! Ubicación: ¡Excelente! En la entrada del barrio de Park, junto al acceso a EcoPark, se encuentra cerca del centro comercial, las escuelas, el transporte, el parque francófono Beth'Habad... Características: - Un amplio y acogedor salón luminoso, - Una cocina moderna y funcional, - Un comedor dedicado para recibir, - Una hermosa terraza que puede servir como Soccah! - Una suite principal con baño privado y vestidor, - 3 habitaciones cómodas adicionales, incluyendo una habitación segura (Mamad), - Un baño con bañera, - Inodoros invitados, - Además: aire acondicionado, interfono y dos plazas de aparcamiento! En el edificio: - Dos ascensores incluyendo uno de Chabat, - Un bonito vestíbulo bien mantenido. Un apartamento "religioso" ideal para una familia que busca espacio, tranquilidad, comodidad y calidad, en una de las zonas agradables de Hadera. ¡Y una excelente inversión! ? Precio: 2.550.000 ? Para más información o para organizar una visita: Rahel Haya Benguigui RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

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Hadera, Israel
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