  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet raanana centre ville

Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$3,88M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36819
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 2 piezas 3 piezas 4 piezas 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,80M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$769,500
Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$4,45M
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$3,44M
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,53M
Está viendo
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,88M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Mostrar todo Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Ra'anana, Israel
de
$8,39M
Bonito chalet situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Cocina reformada y amplia con isla central. Amplia sala de estar con comedor real. Muy brillante. Base de referencia. Aparcamiento y muy hermoso jardín con piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Barrio residencial Appartement a louer a mamilla
Jerusalén, Israel
de
$13,680
Villa 180 metros + 150 metros de espacio exterior 3 dormitorios 3 baños Aparcamiento Amueblado Aparcamiento en Waldorf 11000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,31M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir