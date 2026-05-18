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Barrio residencial Magnifique 4 pieces rue gordon a deux pas de dizengoff et de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
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8
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ID: 36699
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hirschenberg, 2

Sobre el complejo

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Venta En el Viejo Norte Gordon 45 En un edificio clasificado por carácter Apartamento de 4 habitaciones Posibilidad de transformarla fácilmente en 3 piezas Aproximadamente 70 m2 + bonita terraza soleada de 11 m2 Situado en la segunda planta Muy luminoso y tranquilo Techos altos Renovado con materiales de calidad Exposición : Sudeste-Oeste Equipo completo (incluidos electrodomésticos)

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Tel-Aviv, Israel
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