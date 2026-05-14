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Barrio residencial Tres beau 3 piece avec magnifique sue dizengoff basel

Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
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ID: 36591
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herbert Samuel, 91

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Venta en un hermoso edificio situado en la zona más buscada de Tel-Aviv, en el antiguo norte, en Dizengoff frente a la calle Basel, una zona más tranquila y cerca de todo! ▪️ Edificio nuevo y lujoso (construido hace un año y medio) ▪️ Apartamento de 3 habitaciones ▪️ 68 m2 ▪️ 10 m2 balcón ▪️ 6a planta ▪️ Ascensor ▪️ Habitación asegurada (Mamad) ▪️ Exposición sudoriental ▪️ Apartamento en frente con increíble vista Precio: 5.650.000

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