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Barrio residencial Sublime duplex face a la mer a renover

Tel-Aviv, Israel
de
$1,23M
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ID: 36582
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kedem, 57

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¡Amor! Hermosa 3 habitaciones duplex de 92m2 red + 40m2 terraza frente al mar. Edificio histórico renovado. Ascensor y aparcamiento privado. Dirección tranquila y verde... ¡Para ser capturado!

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Tel-Aviv, Israel
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