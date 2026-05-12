Barrio residencial Projet neuf hadera

HADERA Una nueva generación de residencia Una nueva zona residencial moderna en el corazón de Hadera, entre el bosque y el mar Mediterráneo. ✔ 13 elegantes torres (16 a 36 plantas) ✔ 1 452 apartamentos de alto nivel ✔ Parque privado y paseo verde ✔ Tiendas y servicios al pie de los edificios ✔ Cerca de la estación oeste de Hadera ✔ Acceso rápido a ejes 2 y 4 ✔ Cerca del futuro centro tecnológico de Energy Park Apartamentos para todos los proyectos • 2 piezas inversores ideales • 3, 4 y 5 habitaciones familiares • Áticos con vista al mar o bosque ¿Por qué invertir en Hadera? Ciudad en proceso de transformación Ubicación estratégica entre la naturaleza y el centro del país Alto potencial para la recuperación