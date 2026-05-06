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Barrio residencial Magnifique rez de jardin 3 pieces

Jerusalén, Israel
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$6,00M
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ID: 36091
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Apartamento de 3 habitaciones de 90m2 con jardín de 80m2 situado en el cruce de dos distritos principales: Abu Tor - El lado este de la carretera de Hebrón a esta altura pertenece al distrito de Abu Tor (una zona mixta conocida por sus casas de carácter y vistas del casco antiguo). Baka (Geulim) - El lado oeste de la carretera, justo enfrente, marca la entrada al distrito de Baka, muy popular por su arquitectura y su proximidad al Raakevet (el ferrocarril se convirtió en un parque peatonal). Es una zona muy céntrica, a pocos minutos a pie de la Cinemateca, el complejo de ocio de la primera estación y el centro cultural Yes Planet.

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