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Barrio residencial Projet neuf hadera

Hadera, Israel
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ID: 36561
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    David Shimoni

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HADERA Una nueva generación de residencia Una nueva zona residencial moderna en el corazón de Hadera, entre el bosque y el mar Mediterráneo. ✔ 13 elegantes torres (16 a 36 plantas) ✔ 1 452 apartamentos de alto nivel ✔ Parque privado y paseo verde ✔ Tiendas y servicios al pie de los edificios ✔ Cerca de la estación oeste de Hadera ✔ Acceso rápido a ejes 2 y 4 ✔ Cerca del futuro centro tecnológico de Energy Park Apartamentos para todos los proyectos • 2 piezas inversores ideales • 3, 4 y 5 habitaciones familiares • Áticos con vista al mar o bosque ¿Por qué invertir en Hadera? Ciudad en proceso de transformación Ubicación estratégica entre la naturaleza y el centro del país Alto potencial para la recuperación

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Hadera, Israel
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