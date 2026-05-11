  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement

Barrio residencial Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement

Hadera, Israel
de
$12,900
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36546
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Golda Meir

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo alquiler exclusivo !! ¿Buscas una casa con piscina, totalmente amueblada, lista para darte la bienvenida? RE/MAX Hadera le presenta una casa de ensueño amueblada en alquiler inmediatamente, en el distrito de Bialik, cerca del centro de la ciudad de Hadera!! - Casa de 5 habitaciones (cerca de 170 m2), - Immense jardín con piscina (unos 500 m2), - Gran y hermoso salón con una hermosa altura de techo, - Cocina kosher totalmente equipada con isla central! - 4 dormitorios, incluyendo una suite principal en la planta baja con vistas a la piscina! - Habitación segura (Mamad), - 2 baños, - Aire acondicionado, aparcamiento, - ¡Entra! - Garantías solicitadas. Precio: sólo 12.900

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Ascalón, Israel
de
$688,000
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Ra'anana, Israel
de
$8,39M
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,71M
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$602,000
Está viendo
Barrio residencial Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Hadera, Israel
de
$12,900
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,30M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jerusalén Una dirección prestigiosa en el corazón de un barrio en auge Tu nueva vida comienza aquí Descubra un proyecto residencial único en la calle Borochov, una de las direcciones más populares de Kiryat HaYovel. Una zona tranquila y verde, a pocos minutos del …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalén, Israel
de
$3,51M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Mostrar todo Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$5,49M
Encantadora casa en 2 plantas. Una primera terraza en la parte delantera de la casa y un jardín en la parte posterior con árboles frutales. Cálmate. 1o nivel: amplio salón con comedor, cocina y dormitorio principal con vistas al jardín. Arriba: 3 amplios dormitorios y zona de oficina, amplia…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir