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Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park

Hadera, Israel
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$2,25M
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ID: 36016
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Hermoso edificio con piedra, madera y plantas, - Etapa 4/6, - Espléndido mirpeset-Souccah de unos 30 m2, frente al sureste, - Espacio de vida muy luminoso con grandes aberturas y una vista abierta, - Sin muro con vecinos - exclusivo edificio de tiendas! - Suite parental con baño privado, - 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura, - Sala auxiliar adicional (oficina, habitación de invitados, habitación adicional), - Subdirector Cave, - Muy bonito vestíbulo, edificio bien mantenido, - ¡Baja cargas! - ¡Entra! Excelente ubicación: al pie del edificio un parque verde, cerca de la entrada al EcoPark, la comunidad Habad Francophone de Park, una zona comercial, escuelas y carreteras. ¡Precio excepcional! Caso de locura para vivienda o inversión! Precio: ¡Sólo 2.280.000 NIS! ¡No digas que no te lo dijimos! Contacta con nosotros: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

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