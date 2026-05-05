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Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod

Asdod, Israel
de
$1,08M
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9
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ID: 36400
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shimon

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Majestic 5 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", muy espacioso 160m2 con 20m2 terraza frente al parque. Residencia de lujo cerca de tiendas, parque, escuelas, sinagogas, medios de transporte. Producto raro en venta.

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Asdod, Israel
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