  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Jerusalén, Israel
de
$20,700
;
Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
1
Dejar una solicitud
ID: 35854
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    A S Artom, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Oficinas en alquiler en Jerusalén, idealmente ubicadas en la entrada de Har Hotzvim, a solo 100 metros a pie de paradas de autobús, en el eje central de Golda Meir. En un edificio boutique único y tranquilo con ascensores, superficie de 230 m2 bruto. Las oficinas están construidas y listas para entrar, con la máxima optimización del espacio y distribución funcional incluyendo una zona de recepción, mesas de trabajo, una sala de reuniones, una sala de comunicación, varias orientaciones, una zona de cocina y instalaciones sanitarias privadas. Posibilidad adicional de alquilar en las mismas superficies de 165 m2 en bruto y 117 m2 en bruto, con opción de montarlas para una superficie total de 282 m2 en bruto, o para alquilarlas separadamente según las necesidades del arrendatario. Alquiler: 90 m2, incluyendo cargas. Relación bruta/net entre los más atractivos y ventajosos de Jerusalén.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,97M
Barrio residencial Projet neuf guivat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon
Ascalón, Israel
de
$802,400
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$6,75M
Barrio residencial A louer phenomenal cottage avec piscine a ashdod youd zayin
Asdod, Israel
de
$20,000
Está viendo
Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Jerusalén, Israel
de
$20,700
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$782,000
Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2a línea de mar, balcón, tranquilo, luminoso, amplio salón, ascensor, sótano, parking
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,28M
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse
Ramat Gan, Israel
de
$1,29M
A la entrada de TLV Edificio permanente 4 habitaciones + balcón 124m2 + 7m2 terraza Ascensor y aparcamiento privado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir