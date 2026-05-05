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Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unites independantes

Jerusalén, Israel
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ID: 36373
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Uziel, 47

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Venta Jerusalén, Bayit Vegan. Edificio reciente con ascensor y aparcamiento subterráneo. Ático 5 habitaciones 140m2 salón, 170m2 de terraza y jardín, magnífica vista panorámica de Jerusalén! Sala de estar muy grande, cocina independiente, suite principal, 2 baños, 3 orientaciones, sala de mamás, aire acondicionado, calefacción central, aparcamiento (caja) y gran bodega. + 3 unidades independientes para alquilar unos 10.000sh/mes !!

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Jerusalén, Israel
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