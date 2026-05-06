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Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$799,000
6/5/26
$799,000
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ID: 35671
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Pesach Hevroni

Sobre el complejo

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En una reciente residencia en el distrito de Kiryat Yovel, descubra un magnífico apartamento de 2 habitaciones, moderno, luminoso y perfectamente mantenido. Situado en la 11a planta de un edificio construido en 2023 con ascensor de Shabat, ofrece una superficie de 50 m2 extendido por un balcón de 4 m2 con una vista panorámica sin obstáculos hacia el oeste. El amplio y luminoso salón se abre a una cocina contemporánea, el apartamento tiene un confortable dormitorio con mamá integrada y un elegante baño. Una bodega privada y una plaza de aparcamiento subterráneo completan esta propiedad. Las tiendas, servicios y tranvía están directamente al pie del edificio, ofreciendo una excepcional comodidad de vida. Actualmente alquilado 4,800

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Jerusalén, Israel
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