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Barrio residencial Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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ID: 36364
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Beit HaDfus, 20

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Descubra una entidad de 3 oficinas en muy buen estado, ubicada en el popular edificio Beit HaShnav, 12 Beit HaDfus Street, en el tercer piso con ascensor. Un espacio funcional y agradable que incluye una zona de cocina, una zona de aseo, un hermoso brillo y un ambiente tranquilo propicio a la productividad. Ideal para profesionales, práctica médica, contadores, consultores o pequeña estructura buscando un espacio profesional llave en mano. ?? Alquiler: 8.500 / meses ?? Disponible inmediatamente ¿? Cerca de tiendas, cafeterías y restaurantes en Givat Shaul. Una gran oportunidad en una zona dinámica y estratégica de Jerusalén

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