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Barrio residencial Maison privative avec piscine

Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
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6
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ID: 36356
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Mizan, 14

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Casa privada de 160m2 espacio habitable en 250m2 de terreno. Piscina y jardín. No hay trabajo que planear. Perfecto para una familia. Zona residencial de alta calidad.

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Tel-Aviv, Israel
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