Barrio residencial Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

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BZH
RE/MAX Hadera de Rachel Benguigui presenta en exclusividad un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra!
Características:
- Gran piso reformado de 5 habitaciones de 120 m2
- Buena cocina
- Cómodo salón con hermosa ventana de la bahía
- 12 m2 soleado Mirpeset orientado al sureste
- Suite para padres, 3 habitaciones adicionales con una caja fuerte
- Un total de 2 baños, 2 aseos
- En el cuarto piso, tranquilo en el patio
- 2 ascensores
- Sistema de calefacción por agua de gas
- ¡Baja cargas!
- Espacio de estacionamiento
Edificio de lujo, refinado, bien mantenido, cerca del nuevo complejo deportivo Holmes, centro comercial, Ecopark y carreteras 6 y 9.
A poca distancia del centro comercial, escuelas, jardines de infancia y Eco Park.
Excelente proyecto de vivienda o inversión de alquiler! ¡Un precio increíble!
Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
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Plazo del préstamo, años
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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