Barrio residencial Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

BZH RE/MAX Hadera de Rachel Benguigui presenta en exclusividad un magnífico apartamento de 5 habitaciones, tranquilo y luminoso en un hermoso edificio de piedra! Características: - Gran piso reformado de 5 habitaciones de 120 m2 - Buena cocina - Cómodo salón con hermosa ventana de la bahía - 12 m2 soleado Mirpeset orientado al sureste - Suite para padres, 3 habitaciones adicionales con una caja fuerte - Un total de 2 baños, 2 aseos - En el cuarto piso, tranquilo en el patio - 2 ascensores - Sistema de calefacción por agua de gas - ¡Baja cargas! - Espacio de estacionamiento Edificio de lujo, refinado, bien mantenido, cerca del nuevo complejo deportivo Holmes, centro comercial, Ecopark y carreteras 6 y 9. A poca distancia del centro comercial, escuelas, jardines de infancia y Eco Park. Excelente proyecto de vivienda o inversión de alquiler! ¡Un precio increíble! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licencia profesional 313736.