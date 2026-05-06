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Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Hadera, Israel
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$4,00M
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10
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ID: 36013
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Tiomkin, 1

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Hadera, Israel
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