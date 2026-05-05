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Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Jerusalén, Israel
de
$1,38M
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3
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ID: 36520
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Mutsafi, 6

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Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusalén. - Residencia de 2 hermosas torres de 19 pisos con servicios de alto nivel, prestigioso vestíbulo con altura de techo, gimnasio totalmente equipado y salón de negocios. - Gran variedad de apartamentos que van desde 3, 4 y 5 habitaciones hasta el ático. Todos los apartamentos están equipados con aire acondicionado VRF, + calefacción por suelo radiante, persianas eléctricas, aislante etc. Calendario muy flexible; Entrega 48 meses.

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