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Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam

Bat Yam, Israel
de
$4,86M
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ID: 35870
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Kdoshei Kahir

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El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 apartments before increasing prices by 120.000NIS: * 2 piezas de 2.421.900NIS * 3 piezas de 2.328.000NIS * 4 piezas de 2.670.000NIS * Mini ático de 3.829.500NIS * Ático de 5.761.280NIS Kadoshei Kaire Calle, tranquila e íntima, se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de Bat Yam, a pocos minutos a pie del paseo marítimo y del mar. El barrio ofrece un entorno completo con escuelas reconocidas, centros culturales, servicios municipales, tiendas y cafeterías de moda. La accesibilidad es óptima gracias al tranvía en las inmediaciones, mejorando el atractivo y el potencial del sector. Un proyecto premium con alto potencial, en un sector cambiante, ideal para vivir o invertir.

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