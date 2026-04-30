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Barrio residencial Immeuble eclectique proche hotel montefiore

Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
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ID: 35500
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Montefiore, 37

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