  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom

Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom

Jerusalén, Israel
de
$2,624
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35487
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Abba Eban, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el centro de Jerusalén, en el nuevo distrito de Kiryat Haleom, a 2 minutos a pie de la ciudad cinematográfica. Frente a Gan Saker, hermosas 3 habitaciones de 89 m2 con balcón, hermosa vista, muy bonito salón lleno de sol. 2 baños, bodega y aparcamiento. Sin cargo.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$3,50M
Barrio residencial Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,95M
Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Hadera, Israel
de
$5,29M
Barrio residencial 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$5,10M
Está viendo
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom
Jerusalén, Israel
de
$2,624
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$7,216
Dúplex único y tranquilo, con una vista clara y verde del casco antiguo y el nuevo pueblo. Techos altos. Planta 1: amplio salón, cocina, comedor, dormitorio y baño. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, 2 baños, gran espacio de oficina. Superficie: 180 m2 6 piezas Terraz…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,84M
Yismach Melech Street, en Kfar David, suntuoso ático bañado en luz. Immense salón, 250 m2 terraza con vistas simplemente espectaculares del casco antiguo y sus murallas. Gran comedor, cocina moderna abierta, 3 suites. Casa inteligente, 2 plazas de aparcamiento privado y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Mostrar todo Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
de
$3,71M
Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por 4 metros. En la planta baja salón cocina y mamada y en la primera planta 4 dormitorios 2 baños y una terraza Villa excepcional a pocos minutos de Ashdod, no grave abstenerse Por favor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir