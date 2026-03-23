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Barrio residencial Appartement en rez de jardin a vendre rue mounbaz jerualem

Jerusalén, Israel
de
$2,26M
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9
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ID: 34993
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/3/26

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  • País
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    Distrito de Jerusalén
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  • Ciudad
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Venta Monbaz, en el centro En un edificio de lujo con tutor Bonito apartamento de jardín! 105 m2 Jardín de 65 m2 4 piezas 3 dormitorios 2.5 baños 2 plazas de aparcamiento Cave

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Jerusalén, Israel
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