  Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanya, Israel
$736,725
9
ID: 34000
Última actualización: 1/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Características principales: 3 piezas • • Calefacción solar de agua + gas Aire acondicionado central con control independiente en las habitaciones Agua y gas • Exposición noreste / suroeste (excelente ventilación natural) Gran fregadero de tanque en la cocina Gastos: • -Vaad habayit: 250 - / mes

Localización en el mapa

Netanya, Israel
