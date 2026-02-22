  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa

Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa

Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
;
14
Dejar una solicitud
ID: 33413
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Esta propiedad en Old Jaffa ofrece una oportunidad extraordinaria tanto para uso residencial como comercial. Situado en las inmediaciones de atracciones notables como galerías de arte, tiendas, cafés, restaurantes, el puerto histórico de Jaffa, la costa y el animado mercado de pulgas, ofrece un entorno incomparable para disfrutar del ambiente vibrante de la región. Este estudio / apartamento es una propiedad privada, que ofrece una gran flexibilidad de uso. Se puede convertir en una residencia privada con la posibilidad de diseñar un espacio abierto con una impresionante altura de techo de unos 7 metros. Alternativamente, es perfectamente adecuado para uso comercial, como alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb. Ampliando unos 152 m2, la propiedad consta de seis unidades totalmente equipadas. Cada unidad está amueblada e incluye una zona de cocina y un baño privado, listo para ser ocupado inmediatamente. Esta propiedad versátil representa una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más populares de Old Jaffa. Para más detalles o para organizar una visita a esta propiedad, póngase en contacto con nosotros.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$862,125
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$6,270
Está viendo
Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
PARA LA VENTA – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Ubicación del sueño cerca del mar Descubra una propiedad excepcional situada a pocos metros del paseo marítimo y el famoso Herbert Samuel Boulevard. Superficie total : 102 m2 habitable + 50 m2 terrazas Ascensor privado que llega direct…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Pequeña construcción de sólo 3 propietarios. Apartamento 4 habitaciones 110m2 + 150m2 de terraza / jardín oficial. Hermoso salón, cocina abierta, 3 dormitorios incluyendo dormitorio principal (mamá), 2 baños, Aire acondicionado, 3 orientaciones. + 3 unidades independientes alquiladas 10.000s…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Mostrar todo Barrio residencial Bien agence
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$721,050
¿? Venta – Casa reformada en Neve Dkalim, Ashkelon Encantadora casa en un nivel 3 habitaciones, ampliada en 4 habitaciones, completamente reformada ??? ✅ Terreno de 220 m2 ✅ Distrito estratégico: a la salida de la ciudad y cerca del nuevo distrito de Ir Ayin ✅ Medio ambiente tranquilo y fam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir