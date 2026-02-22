Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Esta propiedad en Old Jaffa ofrece una oportunidad extraordinaria tanto para uso residencial como comercial. Situado en las inmediaciones de atracciones notables como galerías de arte, tiendas, cafés, restaurantes, el puerto histórico de Jaffa, la costa y el animado mercado de pulgas, ofrece un entorno incomparable para disfrutar del ambiente vibrante de la región.
Este estudio / apartamento es una propiedad privada, que ofrece una gran flexibilidad de uso. Se puede convertir en una residencia privada con la posibilidad de diseñar un espacio abierto con una impresionante altura de techo de unos 7 metros. Alternativamente, es perfectamente adecuado para uso comercial, como alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb.
Ampliando unos 152 m2, la propiedad consta de seis unidades totalmente equipadas. Cada unidad está amueblada e incluye una zona de cocina y un baño privado, listo para ser ocupado inmediatamente. Esta propiedad versátil representa una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más populares de Old Jaffa.
Para más detalles o para organizar una visita a esta propiedad, póngase en contacto con nosotros.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo