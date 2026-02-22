Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa

Esta propiedad en Old Jaffa ofrece una oportunidad extraordinaria tanto para uso residencial como comercial. Situado en las inmediaciones de atracciones notables como galerías de arte, tiendas, cafés, restaurantes, el puerto histórico de Jaffa, la costa y el animado mercado de pulgas, ofrece un entorno incomparable para disfrutar del ambiente vibrante de la región. Este estudio / apartamento es una propiedad privada, que ofrece una gran flexibilidad de uso. Se puede convertir en una residencia privada con la posibilidad de diseñar un espacio abierto con una impresionante altura de techo de unos 7 metros. Alternativamente, es perfectamente adecuado para uso comercial, como alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb. Ampliando unos 152 m2, la propiedad consta de seis unidades totalmente equipadas. Cada unidad está amueblada e incluye una zona de cocina y un baño privado, listo para ser ocupado inmediatamente. Esta propiedad versátil representa una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más populares de Old Jaffa. Para más detalles o para organizar una visita a esta propiedad, póngase en contacto con nosotros.