  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Jerusalén, Israel
de
$893,702
;
6
Dejar una solicitud
ID: 32940
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente situada en el corazón de una región dinámica, entre la Universidad de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak y Tel Aviv, inmediatamente cerca de Tel Aviv Givat Shmouel destaca por una serie de ventajas notables para sus residentes. El alto costo de alquiler y bienes raíces está justificado por los innegables beneficios de vivir en esta ciudad. Givat Shmuel se presenta como un verdadero hogar para aquellos que buscan una mayor calidad de vida, una accesibilidad óptima a los servicios, oportunidades de trabajo y un tejido social dinámico. Cerca del centro del país Givat Shmouel ofrece a sus habitantes acceso rápido a los principales polos del país. Estar en el centro está siendo conectado. Alto nivel social Givat Shmuel se distingue por un alto nivel social, reflejando la calidad de vida y la excelencia de sus servicios. Esta dinámica social contribuye a crear un entorno propicio para el desarrollo, en particular mediante escuelas de alto nivel. La escuela seleccionada por el ADG ofrece una educación de calidad, con un seguimiento adaptado a los niños de Olim Hadashim, promoviendo su integración y éxito. * Se prestará apoyo adicional y apoyo escolar en los destinos de las regiones en desarrollo. Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones Superficie de 82m2 más una terraza de 10m2 Apartamento de 4 habitaciones Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2 5 piezas fachada apartamento Superficie de 133m2 más una terraza de 12m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad de cabeza

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$791,736
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$794,735
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$893,702
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$729,357
TAMA IMMOBILARY PROYECTO 38 – BAT YAM Vive cerca del mar, en una de las calles más populares de Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Proyecto ya avanzado, ejecución planificada: actual 2026 Situado en una calle elegante y tranquila cerca del mar, con vistas claras de un parque verde que baja a l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$847,967
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$770,743
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir