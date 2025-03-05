  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Canggu
  4. Villa Tanah Barak

Villa Tanah Barak

Canggu, Indonesia
de
$360,000
;
11
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 3711
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Tanah Barak: ¡un proyecto atractivo para la inversión!

Ubicación elegante!

¡Tanah Wigak está ubicada en un área con un alto aumento en los precios inmobiliarios!

Tasa diaria: + 10% por año
ocupación: + 16% por año

Ingresos: + 25% por año

El complejo de villas se encuentra en Changu, a 5 minutos en coche de la playa, 1
a un minuto a pie de Fitness Plus y Enso Sushi, a 2 minutos a pie del spa
Amo Salon, a 10 minutos a pie de Revolver Cafe, Doppio y muchos
restaurantes, supermercados, tiendas de alimentos orgánicos.

Nuestras villas están diseñadas para adaptarse a las más altas.
normas de seguridad y construcción.

Proporcionamos:
garantía de estructura, impermeabilización, antitérmica
procesamiento y defectos generales.

El servicio de seguridad y conserjería las 24 horas proporcionará
estancia segura y confortable.

Hermosa tapa con cocina totalmente funcional y
Amplia sala de estar.

Los muebles de diseño fueron hechos a medida específicamente para villas.
¡Ideal para los negocios y para la vida!

¡Estamos esperando sus solicitudes! ¡Lo ayudaremos a invertir de manera rentable!

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 240.0 – 289.0
Precio por m², USD 1,500 – 1,592
Precio del apartamento, USD 360,000 – 460,000

Localización en el mapa

Canggu, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Village
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$175,000
Casa adosada Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$260,000
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Casa adosada
Tibubeneng, Indonesia
de
$210,000
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Está viendo
Villa Tanah Barak
Canggu, Indonesia
de
$360,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Villa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonesia
de
$259,000
Año de construcción 2023
Sky Stars Ocean View es un moderno complejo de villas de lujo que es popular entre los turistas de altos ingresos. Construimos villas de diseño moderno con una decoración de mármol costosa y de alta calidad, materiales de acabado confiables, muebles caros y cómodos. Cada villa tiene acrista…
Desarrollador
Samahita Group
Dejar una solicitud
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Mostrar todo Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Casa adosada BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Indonesia
de
$280,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 108 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuevas villas BERAWA OCEAN TOWNHOUSES en la popular zona de Berawa, a 350 metros del océano. Villas ultramodernas de dos plantas con dos dormitorios y un estudio (108 m2). Un interior pensado hasta el más mínimo detalle. De forma individual, podrás elegir entre cuatro opciones. También se…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Mostrar todo Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Villa en un proyecto elegante en Bali en el área de Bukit. Retorno de la inversión: 15%. La villa es adecuada tanto para inversión con fines de alquiler como para segunda residencia. XO Pandawa Villas es para quienes valoran un estilo de vida activo y estilo. Comunidad cerrada de villas co…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones