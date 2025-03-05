Villa Tanah Barak

Tanah Barak: ¡un proyecto atractivo para la inversión!

Ubicación elegante!

¡Tanah Wigak está ubicada en un área con un alto aumento en los precios inmobiliarios!

Tasa diaria: + 10% por año

ocupación: + 16% por año

Ingresos: + 25% por año

El complejo de villas se encuentra en Changu, a 5 minutos en coche de la playa, 1

a un minuto a pie de Fitness Plus y Enso Sushi, a 2 minutos a pie del spa

Amo Salon, a 10 minutos a pie de Revolver Cafe, Doppio y muchos

restaurantes, supermercados, tiendas de alimentos orgánicos.

Nuestras villas están diseñadas para adaptarse a las más altas.

normas de seguridad y construcción.

Proporcionamos:

garantía de estructura, impermeabilización, antitérmica

procesamiento y defectos generales.

El servicio de seguridad y conserjería las 24 horas proporcionará

estancia segura y confortable.

Hermosa tapa con cocina totalmente funcional y

Amplia sala de estar.

Los muebles de diseño fueron hechos a medida específicamente para villas.

¡Ideal para los negocios y para la vida!

¡Estamos esperando sus solicitudes! ¡Lo ayudaremos a invertir de manera rentable!