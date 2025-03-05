Villa Tanah Barak

Tanah Barak: ¡un proyecto atractivo para la inversión!
Ubicación elegante!
¡Tanah Wigak está ubicada en un área con un alto aumento en los precios inmobiliarios!
Tasa diaria: + 10% por año
ocupación: + 16% por año
Ingresos: + 25% por año
El complejo de villas se encuentra en Changu, a 5 minutos en coche de la playa, 1
a un minuto a pie de Fitness Plus y Enso Sushi, a 2 minutos a pie del spa
Amo Salon, a 10 minutos a pie de Revolver Cafe, Doppio y muchos
restaurantes, supermercados, tiendas de alimentos orgánicos.
Nuestras villas están diseñadas para adaptarse a las más altas.
normas de seguridad y construcción.
Proporcionamos:
garantía de estructura, impermeabilización, antitérmica
procesamiento y defectos generales.
El servicio de seguridad y conserjería las 24 horas proporcionará
estancia segura y confortable.
Hermosa tapa con cocina totalmente funcional y
Amplia sala de estar.
Los muebles de diseño fueron hechos a medida específicamente para villas.
¡Ideal para los negocios y para la vida!
¡Estamos esperando sus solicitudes! ¡Lo ayudaremos a invertir de manera rentable!